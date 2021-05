Verstappen nieuwe leider in Formule 1 na soevereine zege in GP van Monaco

Het seizoen is pas net onderweg, maar na 5 van de 23 races staat Verstappen vier punten voor op regerend wereldkampioen Lewis Hamilton.

Max Verstappen heeft praktisch onbedreigd de zege opgeëist tijdens de Grand Prix van Monaco. Door een rampweekend bij de renstal van Mercedes pakte de Limburger tevens als eerste Nederlander ooit de leiding in het WK-klassement van de Formule 1.

Zo kreeg de als tweede gekwalificeerde Verstappen de eerste plek in de schoot geworpen, waarna de Red Bull-coureur foutloos naar zijn tweede seizoenszege reed. Bij Mercedes verliep het weekend intussen van kwaad tot erger.

De eerste grote meevaller voor Verstappen was de afmelding van Charles Leclerc, die zaterdag poleposition greep maar ook hard crashte. De Monegask trok zich terug nadat een defect aan een aandrijfas niet kon worden verholpen, terwijl ook de versnellingsbak kuren vertoonde.

Op het iconische stratencircuit van Monaco, waar inhalen al zo moeilijk is, leek het team zich ook al compleet verrekend te hebben bij de pitstop van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen en WK-leider. Tot vandaag.

Valtteri Bottas kon nog een tijdje in het spoor blijven van Verstappen, noteerde vanaf plek twee zelfs nog enkele keren de snelste raceronde. Op wat gemekker over zijn linkervoorband na leek er weinig aan de hand, tot hij in ronde 31 naar binnen ging voor een pitstop.

De Engelsman had in de eerste fase van de race zijn banden gespaard om later naar binnen te hoeven, maar werd tot eigen verbazing als eerste naar binnen gehaald.

Eenmaal terug op de weg vroeg hij zich over de boardradio af hoe het mogelijk was dat hij na een snelle stop nog steeds genoegen moest nemen met een plek achter Pierre Gasly en Sebastian Vettel hem zelfs voorbij was gegaan.

Klagende Hamilton

Mopperend kwam Hamilton als zevende over de finish, waar de grote slag al was verloren tijdens een hopeloze kwalificatie. Waarna hij al klaagde over een verkeerde afstelling van zijn auto.