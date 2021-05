Belgische militairen met extreemrechtse sympathieën geweerd van depots

Elf Belgische militairen met extreemrechtse sympathieën verliezen hun toegang tot wapendepots en gevoelige informatie. Dat heeft de Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder gezegd.

Daarnaast verliezen zij hun toegang tot gevoelige locaties en kunnen zij niet langer bij gevoelige informatie. De elf werden door de inlichtingendienst van het leger, de ADIV, gevolgd vanwege hun radicale opvattingen en connecties met extreemrechts, meldt de Belgische omroep VRT.

Het besluit van Defensie heeft te maken met Jürgen Conings, de militair die sinds enkele dagen op de vlucht is voor politie, het leger en speciale eenheden. Hij wordt gezocht in verband met het bedreigen van de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst. Uit de kazerne waar Conings werkte, wist hij maandagavond een groot arsenaal wapens te halen. Sindsdien is hij spoorloos.

Dedonder vroeg de stafchef van de strijdkrachten naar aanleiding van de zaak maatregelen te treffen tegen militairen die gevolgd worden door de militaire inlichtingendienst.

Bedreigingen aan adres viroloog

In een afscheidsbrief suggereerde Conings dat hij de wapens opnam tegen virologen als Van Ranst en de Belgische overheid. Daarop ontstond in België een klopjacht naar de militair, wiens naam ook op de terroristenlijst van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) staat. Dat orgaan monitort terroristische en extremistische dreigingen.

Vorig jaar werd Conings volgens VRT al een sanctie opgelegd vanwege extreemrechts gedachtegoed, en voor de connecties die hij onderhield met een extreemrechtse groep. De militair wordt inmiddels ook internationaal gezocht via Interpol.