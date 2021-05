Vrouwen FC Twente winnen in slotfase van ADO en zijn opnieuw landskampioen

FC Twente wint voor de zevende keer de landstitel - NOS

De voetbalsters van FC Twente zijn voor de zevende keer landskampioen geworden. Dankzij een doelpunt van Anna-Lena Stolze in de slotminuten van de wedstrijd tegen ADO Den Haag en een 3-2 nederlaag van concurrent PSV tegen Ajax, kan de ploeg van trainer Tommy Stroot het kampioenschap niet meer ontgaan. In de afgelopen tien jaar was de Enschedese club zeven keer de beste in de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal: tweemaal in de BeNe-League en vijf keer in de eredivisie.

Twente en ADO Den Haag hielden elkaar zondagmiddag lange tijd in evenwicht. De eerste kans van de wedstrijd in Enschede was voor ADO-speelster Nadine Noordam, die met haar uithaal de bovenkant van de lat raakte. Even later kwam Liz Rijsbergen oog in oog te staan met Twente-doelvrouw Daphne van Domselaar, die knap redding bracht. Kansen Aan de andere kant van het veld had Anna-Lena Stolze de openingstreffer op haar schoen. Het schot van de 20-jarige Duitse aanvalster werd echter geblokt door Amber Verspaget. Enkele minuten na rust kreeg Fenna Kalma een levensgrote kans om Twente op voorsprong te zetten in Enschede, maar de spits kreeg de bal niet goed op haar hoofd en kopte naast. Ook aanvoerster Renate Jansen was nog dicht bij een doelpunt. Haar schot ging rakelings naast het doel van ADO-keepster Barbara Lorsheyd. Twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bezorgde Stolze Twente alsnog de landstitel.

FC Twente landskampioen door doelpunt in slotfase: 'Onmeunig mooi' - NOS

Het duel in Enschede was voor Shanique Dessing van ADO al snel voorbij. Ze kreeg een op het oog onschuldig duwtje van Suzanne Giesen bij de zijlijn, maar leek daarbij ongelukkig haar knie te verdraaien. De 20-jarige aanvalster moest na een kwartier spelen geëmotioneerd het veld verlaten. PSV verliest PSV mocht in Amsterdam geen punten verspelen om eventueel nog in het kielzog te blijven van Twente. Maar dat ging niet voorspoedig. Ajax stond op De Toekomst bij rust met 1-0 voor tegen de Eindhovense ploeg. Eshley Bakker maakte het doelpunt, door via de binnenkant van de paal raak te schieten. De bezoekers kwamen in de tweede helft op gelijke hoogte, dankzij een goal van Joëlle Smits, die in de kampioenspoule al zeven keer raak schoot in vier duels. Toch ging de thuisploeg als winnaar van het veld. Lisa Doorn maakte na zestig minuten de 2-1 en in de slotfase werd het nog 3-1 door Nikita Tromp. Kyah Simon maakte in blessuretijd nog wel het tweede doelpunt van PSV, maar een gelijkspel zat er niet meer in.