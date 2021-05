Songfestivalwinnaar ontkent drugsgebruik: 'Ik pakte gebroken glas op'

Maar op basis van beelden van het voorval, wordt op sociale media iets anders gesuggereerd. Daarop is te zien dat een ander bandlid David lijkt te waarschuwen voor de camera, terwijl de zanger een buigende beweging naar de tafel maakt.

David ontkent ten stelligste dat hij drugs gebruikte. "Ik gebruik geen drugs, zeg dat alsjeblieft niet", zei de zanger op een persconferentie na afloop van het Songfestival. Ook in een bericht op Instagram benadrukt de band, die het Songfestival won, dat de leadzanger geen cocaïne heeft gebruikt.

Pakte de zanger van de Italiaanse band Måneskin een gebroken glas op, of snoof Damiano David een lijnje cocaïne tijdens het wachten op de uitslag van de puntentelling van het Songfestival?

Volgens David lag er een gebroken glas onder de tafel waaraan ze zaten, schrijft de EBU, de organisatie van Europese publieke omroepen. Hij zou de scherven hebben opgeruimd. "De EBU kan na controle bevestigen dat er een gebroken glas werd gevonden", staat in het persbericht.

De zanger zal zich na aankomst in Italië laten testen op drugs. "Hij wilde dat gisteravond al laten doen, maar dat was toen niet onmiddellijk mogelijk", staat in de verklaring.

De EBU zegt de bewuste beelden "zorgvuldig" te bekijken en te zijner tijd met meer informatie te komen.

Rockband Måneskin won de finale met het nummer Zitti e buoni. Dat moment zag er zo uit: