BBC-journalist heeft spijt, maar vindt niet dat hij prinses Diana heeft gekwetst

Voormalig BBC-journalist Martin Bashir heeft spijt van de manier waarop hij in 1995 prinses Diana ervan heeft overtuigd een interview met hem te doen. Tegelijkertijd benadrukt Bashir dat hij de prinses nooit heeft willen kwetsen, en denkt hij ook dat dat nooit is gebeurd.

Uit een onafhankelijk onderzoek bleek eerder deze week dat Bashir misleidende informatie had gebruikt om Diana te verleiden tot het gesprek. De voormalig journalist overtuigde de vrouw van prins Charles door haar via haar broer vervalste bankafschriften te laten zien. Hiermee werd de indruk gewekt dat mensen aan het Britse hof door de geheime dienst werden betaald om persoonlijke informatie over haar door te spelen.

In een interview met The Sunday Times biedt Bashir zijn excuses aan aan Diana's zonen William en Harry en haar broer Charles Spencer. Het vervalsen van de documenten is volgens hem een grote fout. "Maar dit had geen invloed op Diana, het had geen invloed op het interview", zegt Bashir hierover.

'Kan mij niet van alles de schuld geven'

De reactie van Bashir volgt op snoeiharde kritiek van prins Harry en prins William, zegt correspondent Arjen van der Horst in het NOS Radio 1 Journaal. "Zij zeggen dat het interview heeft bijgedragen aan de paranoia van hun moeder en de verslechtering van het huwelijk met prins Charles."

Bashir vindt dat hij onmogelijk de schuld kan krijgen van alles "wat er misging in het leven van Diana". Daarmee doelt hij ook op de link die Spencer legt tussen het interview en het auto-ongeluk in Parijs twee jaar later waarbij de prinses om het leven kwam.

Na de publicatie van het onderzoeksrapport erkende de BBC dat er fouten zijn gemaakt. Bashir noemt de suggestie dat hij hier alleen verantwoordelijk voor is "onredelijk en oneerlijk". Hij benadrukt dat Diana alle voorwaarden stelde voor het gesprek en dat ze naderhand nooit heeft geklaagd over de uitzending.

Voormalig directeur BBC opgestapt

Naar aanleiding van de commotie rondom het onderzoek is Lord Hall, voorzitter van de National Gallery in Londen, opgestapt. Hij was in de jaren 90 directeur van de BBC. Het is volgens Van der Horst niet zeker wat de gevolgen zijn voor andere mensen die destijds betrokken waren bij de voorbereiding van het interview. "Spencer zou graag zien dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar deze hele kwestie."

Het vraaggesprek, dat in november 1995 werd uitgezonden, trok een recordaantal van 22,8 miljoen kijkers. Diana en Charles gingen kort na de uitzending uit elkaar. Het interview was Bashirs doorbraak. De journalist vertrok vorige maand bij de BBC. In een verklaring van de Britse omroep staat dat hij om gezondheidsredenen is vertrokken.