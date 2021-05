Advocaat in tranen van veld: 'Verdomd blij om met zo'n gevoel te stoppen'

Advocaat neemt afscheid in De Kuip en verdwijnt in tranen in de catacomben - NOS

"Een beetje tennissen, een beetje golfen, ik kom er wel uit", zo blikte Dick Advocaat alvast vooruit op zijn nieuwe tijdsbestedingen. Zijn carrière als clubtrainer, die begon in 1981 in Pijnacker, is na de 2-0 zege op FC Utrecht in de finale van de play-offs om Europees voetbal nu echt voorbij.

Advocaat verliet zondagmiddag het veld na het laatste fluitsignaal in tranen. Ook bij de 1-0 van Luis Sinisterra in de eerste helft kon hij zijn emoties niet onder controle houden. "Ja, toen begon het al. De rest van de wedstrijd niet, maar het was vrij spannend. In de tweede helft kwam het neer op vechtvoetbal."

Bekijk hieronder het interview met Advocaat.