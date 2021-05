Wit-Rusland dwingt vlucht met kopstuk oppositie tot landen om hem te arresteren

Op het vliegveld van Minsk is de oud-hoofdredacteur van het Telegramkanaal Nexta gearresteerd. Het vliegtuig waarin Roman Protasevitsj zat, was onderweg van Griekenland naar Litouwen toen het werd omgeleid naar Minsk. Dat gebeurde op last van de Wit-Russische autoriteiten.

Aanvankelijk leek het erop dat Ryanair-vlucht vanuit Athene naar Vilnius vanwege een noodsituatie aan boord tussentijds moest landen. Later werd duidelijk dat de vlucht door de autoriteiten tot landen was gedwongen op basis van een valse bommelding. Het vliegtuig werd begeleid door een MiG van de Wit-Russische luchtmacht.

Gezocht

De passagiers werden in de Wit-Russische hoofdstad uit het vliegtuig gestuurd, waarop Protasevitsj werd gearresteerd. Protasevitsj werd al langer door de Wit-Russische autoriteiten gezocht. In het toestel werden geen explosieven aangetroffen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Wit-Rusland heeft bevestigd dat Protasevitsj werd vastgehouden op de luchthaven van Minsk. President Loekasjenko heeft naar verluidt zelf opdracht gegeven voor de landing.