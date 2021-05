Koeman: 'Gewoon aan de slag, net zolang tot iemand zegt dat het over is'

Koeman: 'De stand van zaken is dat er geen duidelijkheid is' - NOS

Eeuwige twijfels over zijn positie, die vindt Ronald Koeman inherent aan zijn positie als trainer van een absolute grootmacht als Barcelona. Maar dat er nog steeds geen opheldering is gegeven over zijn situatie bij de club, dat stoort hem wel. "De stand van zaken is dat er geen duidelijkheid is", zegt Koeman, die nog een doorlopend contract heeft. "Duidelijkheid zal er een dezer dagen komen. En die zal er komen na een gesprek met de voorzitter, Laporta, waar ik ook al mee gesproken heb." Met Joan Laporta, die in maart werd gekozen, besprak Koeman de mogelijkheden voor de toekomst, om de topclub snel weer internationaal een rol van betekenis te laten spelen, terwijl ook in eigen land de derde plaats in La Liga ronduit teleurstellend was.

Dat heeft een reden, namelijk dat de club met een enorme schuldenlast kampt en onder andere beoogde versterkingen als Memphis Depay niet konden worden aangetrokken. Perspectief "Je praat over het voetbal en over de manier van spelen", zegt Koeman, die nog heel wat perspectief ziet onder de huidige omstandigheden. "Het ziet er best goed uit, met heel weinig mogelijkheden op financieel gebied die de club heeft." Dus werkt Koeman gewoon door. "Wij zijn gewoon aan de slag gegaan, net zolang tot er iemand is die zegt dat het over is."

Ronald Koeman (links) met NOS-verslaggever Joep Schreuder - nos

Volgens de Spaanse media zijn de dagen van de voormalig bondscoach in Catalonië geteld, maar daar heeft Koeman zelf geen boodschap aan. Het benadrukt voor hem alleen maar dat er snel duidelijkheid moet komen, voor de club en voor hemzelf. "Zeker hier moet je de media de kans niet geven om dusdanig te schrijven over de trainer en allerlei namen te noemen", vindt Koeman, die al ruim dertig jaar vertrouwd is met het Spaanse leven. "Want ook hier werkt het dat de ene dag Xavi de trainer is en de volgende dag tekent hij een contract in Qatar. En de volgende dag is het weer Hansi Flick en blijkt later dat hij bondscoach van Duitsland wordt."