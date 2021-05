Twaalf doden door ongeluk met kabelbaan in Noord-Italië

Door een ongeluk met een kabelbaan bij het Italiaanse meer Lago Maggiore zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen en drie gewonden gevallen.

Een cabine met vijftien mensen stortte de diepte in toen een kabel het begaf, meldt de Italiaanse publieke omroep Rai News. Twee van de drie gewonden zijn kinderen, zij zijn in kritieke toestand met een helikopter naar een ziekenhuis in Turijn gebracht. De derde gewonde is naar een ander ziekenhuis in de buurt gebracht.

Het ongeluk gebeurde met de Stresa-Alpino-Mottarone-kabelbaan. In eerste instantie was onduidelijk hoeveel mensen er aan boord waren van de cabine waarin plek is voor veertig personen. Volgens Italiaanse media zijn negen lichamen in het wrak gevonden en drie daarbuiten.

Op de beelden is de zwaar gehavende cabine te zien: