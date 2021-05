Dertien doden door ongeluk met kabelbaan in Noord-Italië

Het ongeluk gebeurde met de Stresa-Alpino-Mottarone- kabelbaan . In eerste instantie was onduidelijk hoeveel mensen er aan boord waren van de cabine waarin plek is voor veertig personen.

Een cabine met vijftien mensen stortte de diepte in toen een kabel het begaf, meldt de Italiaanse publieke omroep Rai News . De twee gewonden zijn kinderen van 5 en 9, zij zijn in kritieke toestand met een helikopter naar een ziekenhuis in Turijn gebracht.

Een kabel begaf het 300 meter onder het eindpunt, waar de installatie een hoogte bereikt van 1491 meter. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De cabine stortte tientallen meters naar beneden op de berg in ruig bebost gebied, zei NOS-correspondent Mustafa Marghadi in het programma Langs de Lijn op NPO Radio 1. "Het was voor de hulpdiensten lastig om daar te komen."

De Mottarone-kabelbaan verbindt het Lido di Stresa-plein met de top van de berg die het Lago Maggiore scheidt van het Ortameer, een tocht van 20 minuten.

Duitse toeristen

Over de identiteit van de slachtoffers is niks bekendgemaakt. Onder de dodelijke slachtoffers zijn Duitse toeristen, schrijven Italiaanse media. "Ik kan me voorstellen dat het veel Italianen waren, die op een zondag weer een uitje wilden maken", zegt Marghadi.

Vanwege de coronamaatregelen was de kabelbaan een tijd gesloten. Gisteren ging die voor het eerst weer open. Het laatste grote onderhoud aan de lift werd tussen 2014 en 2016 uitgevoerd.

Het ministerie van infrastructuur heeft gezegd dat er een onderzoekscommissie komt om te onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. De Italiaanse premier Mario Draghi spreekt zijn medeleven uit aan de nabestaanden van de slachtoffers.