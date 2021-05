Verstappen onbedreigd naar eerste zege in Monaco • Nederlander nieuwe leider in WK-stand

"Het is zo speciaal om hier te winnen", reageerde Verstappen na afloop. "En de eerste keer op het podium. Het zijn veel rondjes en je moet echt je hoofd erbij houden."

"Als klein kind keek ik al naar deze Grand Prix, ik ben erg trots. Maar ik denk al vooruit, het is een lang seizoen."

Serena Williams had ook nog wat mooie woorden over voor de winnaar. "Het is altijd goed om geweldige atleten aan het werk te zien. Het is heel inspirerend."