Leclerc niet van start in GP Monaco door technische problemen • Verstappen vooraan

Ferrari-coureur Charles Leclerc pakte gisteren pole, maar moest vrezen voor zijn plekkie omdat hij in de laatste ronde van de kwalificatie zijn auto in de muur reed. Als bijvoorbeeld daardoor zijn versnellingsbak vervangen zou moeten worden had hij een straf gekregen en kon Verstappen het veld aanvoeren vanaf de start.

De Ferrari-monteurs hebben flink doorgewerkt want zojuist kwam het bericht dat Leclerc gewoon van start kan gaan vanaf de eerste plek. "Na grondig onderzoek zijn er geen gebreken aan de versnellingsbak geconstateerd", laat de renstal in een verklaring weten. "Charles kan gewoon vanaf poleposition vertrekken."