Hoe houden we zicht op het virus als we richting het 'oude normaal' gaan?

Is het aantal besmettingen op een gegeven moment heel laag geworden, dan kun je de capaciteit van de GGD's afbouwen, zegt Amrish Baidjoe. "En er moeten nu plannen gemaakt worden hoe je heel snel kunt opschalen, als het aantal infecties oploopt. Een sterk kernteam van de GGD moet in stand blijven."

"Maar er moet vooral ook voldoende sequencing plaatsvinden," zegt hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede. Dat is het in kaart brengen van het genetisch materiaal van het virus. Dat gebeurt met steekproeven. Op die manier weet je of er een nieuwe variant opduikt en hoe vaak die voorkomt.

Vooral het bron- en contactonderzoek moet snel kunnen worden uitgebreid. "Met goed bron- en contactonderzoek kun je snel clusters van besmettingen opsporen, mensen isoleren en zo vuurtjes uittrappen", zegt epidemioloog Frits Rosendaal.

Baidjoe: "Bron- en contactonderzoek wijst uit of er sprake is van duidelijke clusters waarbij de mensen die besmet raken aan elkaar te linken zijn, of dat er sprake is van gemeenschapstransmissie. In dat tweede geval ben je alweer te laat."

Als het aantal besmettingen stabiel laag is, kun je helemaal overstappen op een monitoringssysteem dat vergelijkbaar is met griep, denkt Alma Tostmann: "Dan hou je signalen in de gaten hoeveel mensen er bij huisartsen komen met luchtwegklachten en daar test je een deel van op corona." De focus zal dan komen te liggen op groepen die niet gevaccineerd zijn. De vaccinatiebereidheid is bijvoorbeeld lager in de Biblebelt en in wijken met veel mensen van niet-westerse afkomst.

2. Vaccinatie

Je kunt via het algehele testbeleid monitoren of de vaccins nog blijven werken. Als opeens de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames oplopen en veel besmette mensen blijken gevaccineerd te zijn, zou het kunnen dat de vaccins minder effectief geworden zijn.

"Israël loopt twee, drie maanden op ons voor, dus daar zou je dat eerder zien dan bij ons. In die zin is het misschien een voordeel dat we iets later begonnen zijn met vaccineren", zegt Huckriede. De kanttekening is wel dat in Israël vooral veel met Pfizer is gevaccineerd. Dat vaccin kan een andere werkingsduur hebben dan Moderna, AstraZeneca of Janssen.

Via sequencing zou je kunnen bepalen of de nieuwe besmettingen komen door een virusvariant en of de verminderde effectiviteit daar dus mogelijk mee te maken heeft.