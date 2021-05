Giro-peloton keer op keer de grens tussen Italië en Slovenië over

Giacomo Nizzolo stapt vandaag niet meer op. Nizzolo sprintte vrijdag eindelijk naar etappewinst in de Giro, nadat al maar liefst elf keer als tweede was geëindigd in een rit.

Met het behalen van een etappezege in de Giro is voor de Europees kampioen een droom uitgekomen. Nizzolo knijpt in de remmen met het oog op de rest van het seizoen.

Hij is zeker niet de eerste sprinter die Giro vroegtijdig verlaat. Tim Merlier (winnaar van de een etappe), Caleb Ewan (winnaar van twee etappes), Dylan Groenewegen en David Dekker stapten eerder uit.