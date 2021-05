Drie Nederlanders in kopgroep Giro-etappe die werd stilgelegd na een zware val

Jos van Emden, Emanuel Buchmann (zesde in het algemeen klassement) en Natnael Berhane zijn de voornaamste slachtoffers van de valpartij die ontstond op een stuk waar de wind een grote rol speelde. Alle drie hebben ze de Giro moeten verlaten. Met name de wonden van Van Emden zagen er slecht uit, de Jumbo-Visma-renner had veel schaafwonden. Buchmann werd aan het gezicht behandeld.

Ambulancepersoneel heeft daarnaast Gianni Vermeersch behandeld, maar hij lijkt wel verder te kunnen. Ook Tobias Foss lag op het asfalt, maar kan zijn weg waarschijnlijk vervolgen.

Het peloton staat nog altijd stil.