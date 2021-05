Vijf doden na vulkaanuitbarsting Congo; miljoenenstad blijft gespaard

Gisteravond sloegen duizenden inwoners van de stad op de vlucht toen de vulkaan Nyiragongo uitbarstte. De vulkaan ligt op tien kilometer afstand. Dorpen in het tussengelegen gebied zijn zwaar beschadigd door de lavastroom. Na de uitbarsting stroomde lava richting het vliegveld van Goma. Een snelweg die de stad verbindt met de noordelijker gelegen stad Beni is door het gloeiende gesteente onbegaanbaar geworden.

De vulkaanuitbarsting in het oosten van de Democratische Republiek Congo heeft aan zeker vijf mensen het leven gekost. De lavastroom is enkele honderden meters voor de miljoenenstad Goma tot stilstand gekomen. Lava heeft wel dorpen in de omgeving bereikt.

Op Twitter laat een regeringswoordvoerder weten dat de lavastroom de afgelopen uren minder sterk is geworden. De lokale autoriteiten proberen vast te stellen wat de materiële schade is en of er nog meer doden of gewonden zijn.

De Nyiragongo is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Bij de vorige uitbarsting in 2002 kwamen 250 mensen om het leven. 120.000 inwoners van Goma raakten dakloos toen de lava destijds wel de stad in stroomde.