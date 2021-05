Wereldbekergoud voor Schloesser en Van den Berg op olympische recurve

Handboogschutters Gabriela Schloesser en Sjef van den Berg hebben bij wereldbekerwedstrijden in Lausanne goud behaald op het olympische onderdeel mixed recurve.

Het duo versloeg in de finale het team van Bangladesh met 5-1 en hoopt later dit jaar in Tokio ook mee te strijden om de medailles.

Nederland pakte in Zwitserland de eerste set met 36-30, waarbij Schloesser met een 10 en 9 overtuigde. In de tweede set werd het 35-35, waarmee de ploegen met een 3-1 stand aan de derde set begonnen.