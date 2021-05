Estafettezwemsters met snelste tijd naar finale op 4x100 wisselslag

De Nederlandse estafetteploeg heeft zich op de 4x100 meter wisselslag bij de vrouwen als snelste geplaatst voor de finale van de EK zwemmen in Boedapest.

Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Femke Heemskerk waren met een tijd van 3.58,67 net iets sneller dan het Russische kwartet. Zweden liet de derde tijd noteren. Bij de vorige EK eindigde Nederland als vierde.

De finale staat voor zondagavond op het programma.

Knipping redt het niet

Arjan Knipping is er op de 400 meter wisselslag net niet in geslaagd de finale te bereiken. De 26-jarige Achterhoeker tikte in zijn serie aan na 4.17,47, goed voor de tiende

tijd. Alleen de acht snelsten zwemmen vanavond de finale. Knipping is nog wel tweede reserve. David Verraszto was met 4.13,39 het snelst.

Eerder dit toernooi, op de 200 meter wisselslag, liep Knipping ook een finaleplaats mis. Toen waren de halve finales het eindstation.