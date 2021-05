NEC op voorsprong in promotiekraker tegen NAC • Leicester grijpt naast CL

Het is afgelopen in Engeland. Leicester City is inderdaad kind van de rekening geworden. De ploeg van Brendan Rodgers stond vrijwel de gehele competitie in de topvier, maar verliest op de slotdag met 4-2 van Tottenham Hotspur en eindigt daardoor als vijfde.

Livcerpool (2-0 winst tegen Crystal Palace) en Chelsea (2-1 nederlaag bij Aston Villa) gaan samen met Manchester City en Manchester United volgend jaar spelen in het miljoenenbal. een vijfde Engelse club in de Champions League komt er dus niet.

Finalisten City en Chelsea (CL) en Manchester United (EL) hebben hun startbewijs immers al binnen. Zuur dus voor de winnaar van de FA Cup.