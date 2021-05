Fraaie openingstreffer Sinisterra zorgt nu al voor vochtige ogen bij Advocaat

Na de flitsende openingsminuten is het spel er niet beter op geworden in De Kuip. Beide ploegen grossieren in slordigheden en het is voorlopig wachten op de eerste grote kans. Die kans leek er net te zijn voor de geblondeerde Sinisterra die een vrije trap van Kökçu net voorlangs kopte, maar de Colombiaan stond ruim een meter buitenspel.

Daarna was het Kökçu, die een vlammend schot loste richting de korte hoek, maar doelman Oelschlägel staat paraat.

Feyenoord - FC Utrecht 0-0