Mannendubbelvier verovert goud bij wereldbeker roeien, brons voor dubbeltwee

Ditmaal gaf Nederland de Italianen geen enkele kans. Halverwege was het verschil 2,16 en op de streep 2,66. In Varese was Italië nog 1,47 sneller.

Vorige maand waren Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Koen Metsemakers en Tone Wieten er niet in geslaagd voor de derde keer op rij de Europese titel te pakken. Nederland liet zich toen in Varese verrassen door de Italianen, die van start tot finish aan de leiding gingen.

Melvin Twellaar en Stef Broenink eindigden in de dubbeltwee als derde. Het Nederlandse koppel werd vorig jaar verrassend Europees kampioen, maar moest in april de Europese titel aan de Fransen Boucheron en Androdias laten. In Luzern hield het tweetal Frankrijk wel achter zich.

Goud leverde dat echter niet op, want de Chinezen Liu en Zhang en de Ieren Byrne en Doyle (die bij de EK de finale niet haalden) bleven Nederland voor.

Vrouwendubbelvier stelt teleur

De Nederlandse vrouwendubbelvier is in Zwitserland teleurstellend laatste geworden in de finale.

In april wisten Laila Youssifou, Inge Janssen, Olivia van Rooijen en Nicole Beukers in Varese nog hun Europese titel te prolongeren. In Luzern kwamen ze er nu niet aan te pas. Halverwege de finale lagen ze nog derde achter China en Duitsland, in het tweede deel boog het kwartet ook nog voor de eindsprint van Italië, Polen en Zwitserland.