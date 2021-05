Goud voor mannendubbelvier en vier-zonder-stuurvrouw bij wereldbeker roeien

Vorige maand waren Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Koen Metsemakers en Tone Wieten er niet in geslaagd voor de derde keer op rij de Europese titel te pakken. Nederland liet zich toen in Varese verrassen door de Italianen, die van start tot finish aan de leiding gingen.

Het vlaggenschip van de Nederlandse roeivloot, de mannendubbelvier, spoot er in Luzern meteen vandoor en liet niemand meer in de buurt komen.

De mannendubbelvier en de vier-zonder-stuurvrouw hebben bij de Rotsee-regatta een gouden medaille veroverd. Roos de Jong en Lisa Scheenaard pakten in de vrouwendubbeltwee het zilver. Voor de mannendubbeltwee en de Holland Acht was er brons bij het tweede wereldbekertoernooi van het jaar.

Ditmaal gaf Nederland de Italianen geen enkele kans. Halverwege was het verschil 2,16 en op de streep 2,66. In Varese was Italië nog 1,47 sneller.

Klasse apart

De Nederlandse vier-zonder-stuurvrouw was bij de wereldbeker in Zwitserland een klasse apart.

Half april grepen Elisabeth Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester voor de derde keer op rij de Europese titel. Met Sophie Souwer op boeg in plaats van Hogerwerf, liet Nederland zondag in Luzern de concurrentie kansloos; op de finish was het verschil met nummer twee Groot-Brittannië (dat brons won bij de EK) meer dan een bootlengte.

Bekijk de finalerace van de vier-zonder-stuurvrouw.