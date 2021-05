NAC rekent op twaalfde man: 'Hopen dat publiek ons erdoorheen sleept'

NAC rekent op twaalfde man: 'Hopen dat publiek ons er doorheen sleept' - NOS

NAC Breda en NEC strijden zondag vanaf 18.00 uur in de finale van de play-offs om een plek in de eredivisie. Met een vijfde en zevende plaats in het reguliere seizoen kunnen beide clubs niet spreken van een goed seizoen, maar voor één van de twee is dat zondagavond snel vergeten.

Jaren NAC in eredivisie: 50, voor het laatst in het seizoen 2018/2019 Jaren NEC in eredivisie: 40, voor het laatst in het seizoen 2016/2017

Er zijn 2.500 supporters toegestaan bij de finale en die kunnen er een echt 'Avondje NAC' van maken. De Bredase club hoopt dat de fans de ploeg net dat duwtje in de rug kunnen geven richting de eredivisie. "Laten we hopen dat het publiek ons erdoorheen sleept", zegt trainer Maurice Steijn. 'Goudhaantje' Spits Mario Bilate weet wat het is om wedstrijden om promotie te spelen. In 2018 promoveerde hij met FC Emmen door Sparta te verslaan en een jaar later schoot hij RKC Waalwijk ver in blessuretijd vanaf de strafschopstip naar een spectaculaire 5-4 zege op Go Ahead Eagles.

Mario Bilate en RKC-keeper Etienne Vaessen in 2019 na de zege op Go Ahead - Pro Shots