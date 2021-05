Lovende reacties voor Songfestival, Jeangu teleurgesteld

Nederlandse inzending Jeangu Macrooy eindigde met Birth of a new age op plek 23, met nul punten uit het publiek. Toch toonde hij zich aan tafel bij Op1 tevreden over het optreden. "Tuurlijk is het een teleurstelling als je niet hoog eindigt, maar het was zo'n avontuur. Het was echt wel een droom die uitkwam om mee te doen met het Eurovisie Songfestival. Ik heb echt mijn allerbest gegeven en mijn hele team heeft dat gedaan en alleen dat is voor mij al een feestje waard."

Bakker noemde het een "inhoudelijke keuze" om Laurence ook niet via een internetverbinding een plek te geven in de show.

Uitvoerend producent van het Songfestival Sietse Bakker werd overladen met lof over de show, maar dat Duncan Laurence als Nederlandse winnaar van het festival in 2019 niet live in de uitzending voorbijkwam, werd gezien als een gemiste kans. Laurence kon niet optreden in de finale omdat hij besmet is geraakt met het coronavirus.

Volgens commentator Cornald Maas heeft deze jaargang eigenzinnigheid hoog gescoord. Winnaar Italië noemde hij een statement voor authenticiteit. "Het is kennelijk waar Europa in deze coronatijd behoefte aan heeft", zei hij in de talkshow.

De Utrechtse Stefania Liberakakis deed mee voor Griekenland en eindigde als tiende: "Ik vind het een prachtige plek. Griekenland is negen jaar niet in de top tien geweest."

Cornald Maas mocht deze editie van het Songfestival in één zin samenvatten. Maas wees daarin naar een naderend einde van de coronapandemie. "Ik vind het heel mooi en ontroerend dat dit een start is voor een wereld die meer open gaat. Een wereld die over vanzelfsprekende verbinding gaat."

Presentatrice Nikkie de Jager die al veel lof kreeg voor haar presentatiedebuut, blikte met trots terug. "De laatste keer dat er trans-vertegenwoordiging was, was met Dana International. En nu was ik er gelukkig weer, maar alsjeblieft laat me niet de laatste zijn."

In de Italiaanse ochtendkranten is uiteraard vooral aandacht voor winnaar Måneskin. "Het was al dertig jaar niet meer gebeurd, maar gisteren zegevierde Italië in het meest bekeken muzikale evenement ter wereld", jubelt de Corriere della Sera. La Stampa brengt ook nog de recente songfestivalgeschiedenis van Italië in herinnering en sneert nog even naar Duncan Laurence: "Mahmood leek in 2019 te zegevieren met Soldi, maar werd op het nippertje verslagen door Duncan Laurence met het middelmatige Arcade."

Frisse wind voor Rotterdam

De Franse krant Le Monde schrijft over over de tweede plek voor het liedje van Barbara Pravi. De krant noemt deze editie van het Songfestival "een frisse wind voor de Rotterdammers".

De Zwitserse krant Tagesanzeiger noemt de Zwitserse inzending van Gjon's Tears een sensatie en maken de vergelijking met eerdere inzendingen van Zwitserland. "Annie Cotton behaalde in 1993 de derde plaats met Moi, tout simplement. Daarna haalde Luca Hänni ons terug in de top vijf", wijst de krant op de vierde plaats van het liedje She Got Me in 2019.

De grootste Britse krant The Sun noemt de allerlaatste plaats voor James Newman "een vernedering". Zijn lied kreeg van zowel jury als publiek nul punten. "Er waren hoge verwachtingen van het nummer Embers, waarvan velen volhielden dat het de beste inzending was van het Verenigd Koningrijk in tijden."