Het is een tikje kaal en kil bij het F1-kroonjuweel in het prinsdom

Max Verstappen in de kwalificatie - AFP

Na een jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie is het kroonjuweel van de Formule 1 terug: de Grand Prix van Monaco. Maar het miljonairsfeest waar decadentie, glitter, glamour en wilde nachten net zo belangrijk zijn als de race door de kronkelende straten spettert dit jaar niet. Mondkapjes, 'social distance' en strenge veiligheidsmaatregelen bepalen het straatbeeld. "Fantastisch dat er weer publiek is", zegt lokale held Charles Leclerc, die weliswaar zaterdag poleposition veroverde maar ook crashte waardoor het nog de vraag is van welke plek hij daadwerkelijk zal vertrekken zondagmiddag. "Het zijn plukjes, maar we zijn erger gewend." De Ferrari-rijder heeft een eigen tribune en veel prinsdomgenoten juichen hun held toe vanaf het balkon van hun appartement. Monegask Leclerc noemt de thuisrace een emotionele achtbaan. "Ik ben hier opgegroeid en heb in het zwembad bij de bocht 'piscine' leren zwemmen. Het is kippenvel. Ik heb een paar keer gewuifd vanuit de cockpit. Als ik de race win, duik ik in de zee."

Charles Leclerc - AFP

"Ik vind het wel lekker rustig", zegt voormalig F1-coureur Christijan Albers, die in Monte Carlo woont. "Normaal gaat mijn gezin tijdens de week van de grand prix weg om de hectiek te ontvluchten en komen vrienden bij mij de race kijken. Nu niet. Er zijn bijna geen feestjes. Ik spaar een hoop geld uit." Vanwege de coronapandemie zijn de regels streng en dat schrikt F1-fans af. Het is betrekkelijk stil en de stratenrace is niet uitverkocht. 'Het leeft weer een beetje. Superknap' De grote jachten in de haven worden streng in het oog gehouden. Er mogen niet veel mensen aan boord zijn. "Het moet heel basic. Niet te veel feestjes. Geen gedoe met bierblikjes op straat. Het is een cleane bubbel", zegt Monaco-veteraan Michael Bleekemolen (71), die tientallen races reed op het legendarische circuit. "Ze zitten hier nu niet te wachten op toeristen van heinde en ver die even komen dineren."

Michael Bleekemolen in Monaco - NOS/Louis Dekker

Rondstruinen om sfeer te proeven is een uitdaging. Supermarkten zijn vier dagen drooggelegd. Terrassen zijn gereserveerd voor mensen met een verse negatieve covid-uitslag, die aantoonbaar iets in Monaco te zoeken hebben. Dat betekent: wonen, werken, een F1-pas om de nek of een peperduur ticket op zak. Schuiven met tafels en stoelen is verboden. De organisatie wil coûte que coûte voorkomen dat het virus toeslaat. "Veel grote jachten ontbreken en er zijn lege plekken, maar ik vind het geweldig dat de race doorgaat", zegt Sebastiaan Bleekemolen. "Je moet ergens beginnen met het nieuwe normaal. Cancellen was veel gemakkelijker geweest, maar kijk om je heen. Het leeft weer een beetje. Superknap." De familie Bleekemolen kan voor het eerst in jaren ongestoord op hun jacht de 'Half Moon' naar de race kijken. "Normaal hebben we tientallen mensen aan boord, nu mogen er maar twaalf op", zegt Sebastiaan. "We hebben nu echt tijd voor Max. Dat gaat trouwens binnen voor de televisie beter dan op het dek, maar het beeld valt soms weg. Dan rennen we snel naar buiten."

De racefamilie ligt al voor het 35ste jaar op rij schuin tegenover 'piscine'. "Normaal ziet het hier zwart van de mensen. Nu niet", zegt vader Michael. "Er zijn ook veel boten die hier normaal niet zijn. Er waren kennelijk plekjes over. Goedkoop is het niet. Verderop ligt een boot met acht mensen. Die hebben 55.000 euro afgetikt. Ik hoop dat ze vandaag een leverworstje van de havenmeester krijgen."

Exclusief en uniek Opvallend is het grote aantal Nederlanders in Monaco. De vluchten zaten vol met Verstappenfans en op veel boten wappert de Nederlandse vlag. De broers Norman en Daan deden het avontuurlijker. "We zijn op de bonnefooi met een PCR-test op zak in de auto gestapt en hebben hier ons ticket pas gekocht. We komen hier al twintig jaar en willen de sfeer proeven, maar het valt best tegen."

"Een dooie boel", moppert Norman. "Verschrikkelijk. Weinig leven in de brouwerij, veel take-aways. Stilte en lege plekken op de tribune." Spijt van de trip heeft het duo niet. "Monaco trekt nu eenmaal. We wilden het gewoon zien en meemaken. En als Max de race wint, is dat een enorme plus. Dan zijn we een van de weinige ooggetuigen. Heel exclusief en uniek."