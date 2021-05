Klachten over ongeldig verklaarde Songfestivalstemmen

Tientallen twitteraars laten als bewijs een screenshot zien van hun telefoon. Daarop is te zien dat ze voor het sluiten van de lijnen een sms hebben gestuurd en soms pas diep in de nacht een teleurstellend berichtje kregen.

Op sociale media regent het klachten van mensen die gisteravond gestemd hebben op een Songfestivalnummer, maar 's nachts een sms'je kregen dat hun stem te laat was verstuurd en dus ongeldig is.

Mensen vragen zich af of er wel genoeg capaciteit was om de Nederlandse thuisstemmen te tellen en of het stemmen in andere landen wel goed is gegaan.