Handgranaat gevonden bij bedrijf in Breda

Op een rolluik van een bedrijf in Breda is vannacht een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief verwijderd en onklaar gemaakt. De directe omgeving van het bedrijf aan de Baliëndijk in Breda Noord werd afgezet.

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart. Vorig jaar werd aan de gevel van hetzelfde bedrijf ook al een explosief vastgemaakt.

Het bedrijf aan de Baliëndijk is van een Bredanaar en zijn familie. De afgelopen tijd waren er meerdere incidenten waarbij de eigenaar en zijn familieleden het doelwit leken te zijn, meldt ANP.

Beschieting

Vorig jaar oktober werd de eigenaar beschoten bij zijn huis. Hij bleef ongedeerd. Wel zaten in de gevel van de woning meerdere kogelgaten.

Enkele dagen later werd aan de Baliëndijk een explosief gevonden en in januari gebeurde dat opnieuw bij een ander bedrijf van dezelfde man.

Nog onduidelijk is waarom hij een doelwit lijkt te zijn. De politie houdt ook een buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden.