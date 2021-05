Primeur lonkt voor basketballer Van der Mars, die na lange reis weer thuis is

Nog nooit werd basketballer Thomas van der Mars kampioen van Nederland. Nu krijgt de Oranje-international eindelijk zijn kans, mede doordat hij pas op relatief late leeftijd in de Nederlandse competitie belandde.

De 30-jarige Van der Mars speelt nu anderhalf jaar voor Den Bosch, waar hij vanwege de coronapandemie amper in zijn ritme gekomen is.

"Mijn eerste volle seizoen in de Nederlandse competitie", zegt de center, in het verleden actief in onder meer de Verenigde Staten, Griekenland en België. "Je groeit hier op, je ziet Nederlandse spelers in de eredivisie spelen. Op deze manier hier te staan, is fantastisch."