Discuswerpster Van Klinken meldt zich in wereldtop met sensationele worp

Voordat ze de discus afgelopen nacht over de zeventig meter wierp, had Van Klinken in eerdere pogingen al twee keer haar persoonlijk record verbeterd met worpen van 65,91 en 67 meter.

De pas 21-jarige Van Klinken deed twee jaar geleden voor het eerst mee aan de WK atletiek. In Doha gooide ze 58,58 meter, waarmee ze zich niet kwalificeerde voor de finale. De latere wereldkampioen Perez wierp toen in de eindstrijd de discus 69,17 meter ver, ruim een meter minder ver dan het persoonlijk record van Van Klinken nu.

De jonge discuswerpster werd geboren in Assen, maar woont en studeert sinds eind december vorig jaar in de Verenigde Staten. Daar wordt ze getraind door Brian Blutreich, een voormalig Amerikaans discuswerper die in 1992 deelnam aan de Olympische Spelen in Barcelona.

Olympische limiet

Ook Van Klinken mag zich opmaken voor haar eerste Olympische Spelen, nadat ze donderdag al verder dan de olympische limiet had geworpen. De afstand die ze toen neerzette, 65,94 meter, betekende ook direct een verbetering van het Nederlands record.

Het vorige record stond op naam van Corrie de Bruin, die in 1998 de discus naar een afstand van 63,88 meter wierp.