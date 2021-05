Moderna wil ook 12- tot 17-jarigen vaccineren • Coronaregels overboord bij kampioensfeest Atlético

Het Moderna-vaccin komt mogelijk op korte termijn beschikbaar voor jongeren. Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf gaat begin juni toestemming vragen aan de Europese Unie voor het toedienen van het vaccin aan 12- tot 17-jarigen. Dat schrijft de Franse zondagskrant Le Journal du dimanche.

Topman Stéphane Bancel van Moderna gaat ervan uit dat alle volwassenen die dat willen in de EU in de zomer hun eerste prik kunnen hebben gehad. "Daarna moeten we ons zeer snel richten op de jongeren van 12 tot 17", vindt hij. "Ideaal zou zijn als ze tegen augustus zijn beschermd. Als we niet massaal blijven vaccineren, kan het risico op een vierde golf niet uitgesloten worden."

Nu is alleen nog het vaccin van Pfizer/BioNTech in de EU toegelaten voor 16- tot 18-jarigen. Pfizer heeft ook een aanvraag ingediend voor jongeren van 12 tot 16.