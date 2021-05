Israël per 1 juni weer zo goed als 'normaal' • Boetes in Ursem voor overtreden noodverordening

De actie Samen in actie tegen corona van Giro555 heeft inmiddels zo'n 3,4 miljoen euro opgeleverd. Afgelopen maandag was dat nog 1 miljoen. "We zijn heel blij met de groeiende steun voor onze actie", zegt actievoorzitter Suzanne Laszlo. "We zien mensen uit de zorg hun bonus doneren, we zien mensen die het zelf ook moeilijk hebben nu tóch iets bijdragen. Dat is hartverwarmend en ook dringend noodzakelijk."

Met de actie, die anderhalve week geleden begon, willen de hulporganisaties achter Giro555 geld ophalen om corona te bestrijden in armere landen. "Onze hulp bij het vaccineren is op veel plekken hard nodig, in Nepal en India, maar bijvoorbeeld ook in landen als Ethiopië, Oeganda en Afghanistan", aldus Laszlo.

Rutte riep mensen eerder deze week op om te doneren uit solidariteit met andere landen. "Pas als iedereen voldoende vaccinatiegraad heeft, is de hele wereld ook veilig", zei hij. Ook verschillende bekende Nederlanders hebben zich ingezet voor de actie. Afgelopen donderdag begonnen artiesten als Waylon, Trijntje Oosterhuis en Danny Vera met het platform 555live.nl. Mensen die een donatie doen krijgen toegang tot muzikale streams en cabaretvoorstellingen.