Teruggekeerde Giesen ruikt met Twente-vrouwen de titel: 'Niet verwacht'

In 2008 deden de profclubs hun intrede met de eredivisie en - even - de BeneLeague. En dan zien we een andere dominante factor: FC Twente.

Welke club werd het vaakst landskampioen in het Nederlandse vrouwenvoetbal? Het antwoord zal je wellicht verbazen. SV Saestum uit Zeist werd tussen 1996 en 2006 liefst acht keer kampioen in de hoofdklasse, toen nog het hoogste niveau.

En dat is nodig om de titel vandaag al binnen te halen. In de kampioenspoule staat Twente een punt voor de club uit Eindhoven. Met een beetje hulp van Ajax zou de titel zondag dus gevierd kunnen worden. Anders volgt op 30 mei een bloedstollende apotheose op De Herdgang tegen PSV.

Voor Suzanne Giesen was het de reden om de voetbalschoenen op te bergen. Ze koos voor een maatschappelijke carrière en een studie, maar toen Twente in de winterstop belde kon ze de verleiding niet weerstaan. En nu kan ze gewoon weer kampioen worden.

Ook Stolze blijft nog zeker een jaar in Enschede. En dat is best opmerkelijk voor de 20-jarige Duitse jeugdinternational, die onder contract staat bij topclub VfL Wolfsburg.

Wolfsburg is de club waar verdedigster Lynn Wilms en trainer Tommy Stroot volgend seizoen aan de slag gaan, samen met Jill Roord, Joëlle Smits, Dominique Janssen en Shanice van de Sanden.

"Ik kan mij hier ontwikkelen en speelminuten maken", vertelt ze in vloeiend Nederlands. In zestien duels voor Twente maakte ze al negen doelpunten, waarvan vijf tegen Alkmaar. Daarmee staat ze vierde op de topscorerslijst, achter Joëlle Smits (PSV, 21 goals) en haar teamgenoten bij Twente, Renate Jansen (13) en Fenna Kalma (10).

'Tijd om eens te winnen van ADO'

Stolze kent echter de kracht van ADO, de ploeg die getraind wordt door een andere oud-speler van FC Twente, Sjaak Polak. Drie keer speelde Twente tegen ADO, drie keer werd het gelijk.

"We hebben dit seizoen nog niet van ze gewonnen", zegt Stolze. "Maar nu is het tijd om te winnen. Als Ajax ook wint, is alles perfect. En anders hebben we nog steeds alles in eigen hand. Dan is volgende week de finale tegen PSV."