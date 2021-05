A.F.Th. van der Heijden zweefde tussen leven en dood in aanloop naar nieuw boek

Dit weekend komt de nieuwe roman van schrijver A.F.Th. van der Heijden uit. Om die reden spreekt Nieuwsuur uitgebreid met hem.

Het had niet veel gescheeld of de nieuwe roman Stemvorken van Adri van der Heijden was er niet gekomen. In de aanloop naar het schrijven ervan belandde de schrijver in het ziekenhuis met een verwaarloosde blindedarmontsteking. Hij zweefde tussen leven en dood en had "een visioen dat hij Tonio achternaging", zijn zoon die bijna 11 jaar geleden overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Artsen die hem na de operatie met een krant in bed aantroffen vertelden hem dat hij zijn eigen overlijdensbericht aan het lezen was.

Stemvorken is een wat lengte betreft - bijna 900 pagina's - doorsnee A.F.Th, met een prikkelend thema: de verpletterende liefde van twee heteroseksuele vrouwen die hun man inruilen voor elkaar.

Een schrijver op leeftijd die een fel-erotische roman schrijft over een vurige vrouwenliefde; is dat in deze tijd van identiteitsbewustzijn niet vragen om problemen? Adri van der Heijden, die later dit jaar 70 wordt, is zich bewust van wat er op het spel staat.

"Ik zou bijna wensen dat ik te maken krijg met de identiteitspolitie", zegt hij op de werkkamer van zijn huis in Amsterdam. "Dan kan ik weerwoord geven. Literatuur is voor mij nog altijd het rijk van de vrijheid. En daar moet alles in kunnen."

En dus ook in Stemvorken. Een verkenning van en een lofzang op, zoals Van der Heijden zegt, "het landschap van een vrouwenlichaam." "Wat je merkt is dat de identiteitspolitie of de diversiteitspolitie in het geweer komen als je je op andermans terrein waagt. Dat vind ik een schande. Dat bestrijd ik op mijn manier. Door een boek te schrijven waarin ik mij uitspreek over de vrouw."