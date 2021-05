21 doden in China door extreem weer bij ultramarathon

In het noorden van China zijn bij een hardloopwedstrijd van 100 kilometer zeker 21 doden gevallen. De deelnemers aan de ultramarathon werden overvallen door harde wind, hagel en ijzel. In totaal namen er 172 mensen deel aan de race. 151 van hen zijn veilig, zeggen de autoriteiten.

Zaterdagochtend begon de race in Jingtai bij het Yellow River Stone Forest. De deelnemers startten veelal in t-shirts en korte broek. De lucht was bewolkt. Rond het middaguur werd het opeens ijzig koud, met winterse neerslag.

13.00 uur 's middags plaatselijke tijd werd de race stilgelegd. Een dag later werden de lichamen van 21 vermiste hardlopers gevonden. Acht deelnemers werden behandeld voor lichte verwondingen.

De lokale overheid had 700 reddingswerkers op pad gestuurd. Ze waren onder meer uitgerust met drones met hittecamera's. Hun werk werd bemoeilijkt door een aardverschuiving als gevolg van het extreme weer, door de kou en de bergachtige omgeving.