Duizenden Joden en Arabieren demonstreren in Tel Aviv voor vrede

In Israël zelf ontstonden er ook grote onlusten tussen Joodse en Palestijnse inwoners. In steden als Haifa, Akko, Lod en Jaffa, waar veel Arabieren wonen, waren gewelddadige confrontaties tussen extremistische Joodse en Arabische relschoppers. Er werden huizen, auto's, winkel, restaurants en synagoges vernield en over en weer mensen aangevallen.

In Tel Aviv hebben duizenden Joodse en Palestijnse Israëliërs samen gedemonstreerd voor vrede. "Dit is het huis van ons allemaal", scandeerden de demonstranten onder meer. Er werd ook steun uitgesproken voor het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas en opgeroepen de bezetting van de Westelijke Jordaanoever te beëindigen.

Grossman zei: "De strijd is niet tussen Arabieren en Joden, maar tussen degenen aan beide kanten die in vrede en met een eerlijk partnerschap willen leven en degenen die gevoed worden door haat en geweld." Odeh zei dat de demonstratie hem hoop gaf en sprak zich uit voor een tweestatenoplossing: "Er wonen hier twee volkeren en beide hebben het recht op zelfbeschikking."

Veiligheidsraad

Voor het eerst sinds het conflict uitbraak kwam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met een gezamenlijke verklaring. Vooral de VS had eerder dwarsgelegen, naar eigen zeggen omdat dat de pogingen van president Biden om het geweld te beëindigen in de weg zou kunnen zitten.

In de verklaring zei de Veiligheidsraad het staakt-het-vuren te verwelkomen. Ook zei de Veiligheidsraad te rouwen om de omgekomen burgers als resultaat van het geweld. Verder werd opgeroepen humanitaire hulp voor de inwoners van Gaza in gang te zetten. Daarnaast benadrukte de Veiligheidsraad het belang van een tweestatenoplossing.

In Gaza was er een parade van honderden gewapende Hamas-strijders, langs een rouwtent die was opgezet voor een hooggeplaatste omgekomen Hamas-commandant. Daarbij was ook Yahya Sinwar aanwezig. Sinwar is de leider van Hamas in de Gazastrook en had zich al een tijd niet in het openbaar vertoond. Israël vernietigde tijdens het conflict zijn huis met een luchtaanval.