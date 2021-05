Finale Songfestival memorabele avond voor fans en artiesten: 'We gaan naar Italië!'

Twee jaar lang keken artiesten, fans en andere geïnteresseerden uit naar gisteravond: de finale van het Eurovisie Songfestival in het Rotterdamse Ahoy. De avond met optredens van 26 landen zat vol zilveren glitterpakjes, een enorme hand, een opblaasmaan en noten die hoger waren dan ooit gehoord bij het evenement. Maar bovenal zat het vol sfeer: sociale media staan vol beelden van springende en dansende bezoekers.

Glitterpakjes en enorme handen? Benieuwd waar dit over gaat? Lees het hier terug in het liveblog.

"Volgens mij was iedereen enorm toe aan een goed feestje en dat is gelukt", zegt superfan Arjan Deuss (45) uit Utrecht. "Het was een waanzinnige avond en gaaf om dit in Nederland mee te maken." Italië won de finale met het nummer Zitti e buoni van rockband Måneskin. En dat winmoment zag er zo uit:

Zo werd de winnaar van het Songfestival bekendgemaakt - NOS

In het perscentrum, waar journalisten en medewerkers van fansites zaten, was de sfeer eerder gespannen dan uitgelaten. "In de perszaal begon het eigenlijk rustig. Maar toen de puntentelling begon, werd het spannender", vertelt NOS-redacteur Jorn Kompeer. "Na elke uitslag van de televotes volgde er gejuich of juist 'oehhhh'. Toen bleek dat Italië gewonnen had, verzamelden veel camera's zich om de Italiaanse pers die met Italiaanse vlaggen zwaaide en juichte." Daarna werd het gauw weer rustiger. "Veel journalisten moesten live in hun nieuwsuitzendingen vertellen wat de uitslag was. En anderen gingen in de rij staan voor de persconferentie van de winnaar." Maar de enthousiaste sfeer was de hele avond al te voelen. Zo stonden uren voordat de show zou beginnen al mensen in de rij om op de foto te gaan bij Ahoy, helemaal in Songfestival-stijl:

Op de foto in songfestivalsfeer bij Ahoy - NOS

Na een tijdje verplaatsten de fans zich naar binnen. Als onderdeel van een Fieldlab-evenement mochten er 3500 bezoekers aanwezig zijn, die vooraf negatief testten op corona. "Iedereen is uitgedost in vlaggen en kostuums met vooral veel glitter. De sfeer is vrolijk en uitgelaten. Mensen voelen dat ze de lucky ones zijn", vertelde fan Deuss vlak voor de finale begon. Die lucky ones stonden al snel allemaal te dansen op oude en nieuwe hits in de zaal. Zoals te zien in deze video:

De stemming in Ahoy - NOS

Ook thuis zaten de fans al klaar, zoals de familie De Bruijn uit Rotterdam. Ook al is de liefde voor het evenement hun met de paplepel ingegoten en waren ze graag naar een van de shows deze week gegaan: opa was te oud volgens de coronaregels van het Fieldlab-evenement. Dus bleven ze met hun vlaggetjes thuis:

Opa is te oud en daarom zit een familie vol Songfestivalfans voor de buis - NOS

De sfeer bleef tijdens het hele evenement goed. "Een plaspauze timen is onmogelijk", zei fan Deuss na een uur. Dat vond ook de rest van de zaal, zoals hieronder te zien is. Ook in de perszaal werd meegeleefd:

De avond verliep soepel, ook voor de vier presentatoren Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Nikkie de Jager en Jan Smit. Toch waren er een aantal opmerkelijke momenten. Zo liet de Moldavische Natalia Gordienko tijdens haar optreden haar microfoon vallen. In de video hoor je dat na ongeveer vijf seconden, waarna ze even zonder handmicrofoon zingt. Die wordt door een danser snel opgeraapt.

Zangeres Moldavië laat microfoon vallen tijdens optreden - NOS

Finland zong 'middelvingers omhoog', wat een grappige situatie opleverde bij de gebarentolk. De sign dancer moest dit namelijk uitbeelden:

Finland: middelvingers omhoog (en dus ook de gebarentolk) - NOS

Oh en ja, dan dit moment, dat nogal voor veel discussie zorgt op sociale media. Zien we namelijk de zanger van Italië een lijntje coke snuiven op televisie? Of lijkt dat maar zo? De meningen verschillen.

Het was een memorabele avond voor kijkers, aanwezigen, deelnemers en nou ja, voor iedereen die ervan genoten heeft. Fan Deuss is alweer met volgend jaar bezig. Hij had met een groep vrienden al een villa in Malta geboekt voor het Songfestival in 2022, maar die moet nu geannuleerd worden. "We gaan naar Italië!" Nederland wist overigens niet te imponeren. Jeangu Macrooy kreeg met het nummer Birth of a new age 11 punten van de jury, maar 0 punten van het publiek. Daarmee belandde Nederland op de 23ste plek. Ach, we kunnen ook niet twee keer achter elkaar winnen. Hier kan je het optreden terugzien: