Grote favoriet Italië wint Eurovisie Songfestival, Nederland 23ste

De Italiaanse band Måneskin tijdens de finale - AFP

Italië heeft in Rotterdam het Eurovisie Songfestival gewonnen. Rockband Måneskin kreeg met het nummer Zitti e buoni 524 punten. Vooraf zagen de bookmakers Italië al als grote favoriet. De overwinning was vooral te danken aan de stemmen van het publiek. Nadat de vakjury's hun punten hadden uitgedeeld, stond Italië nog vierde. Jeangu Macrooy kon voor Nederland geen potten breken. Met Birth of a new age eindigde hij op plek 23. Er ontspon zich tijdens de puntentelling al snel een tweestrijd tussen de Franstalige nummers van Zwitserland en Frankrijk. Voor Zwitserland trad Gjon's Tears op met Tout l'Univers en Barbara Pravi bracht voor Frankrijk de chanson Voilà ten gehore. Bekijk hieronder het moment waarop Italië won:

Zo werd de winnaar van het Songfestival bekendgemaakt - NOS

De stoplichten in Rotterdam spelen zondag het Italiaanse nummer als eerbetoon aan de winnaar:

Nadat de punten door de jury's van de verschillende landen waren uitgedeeld stond Zwitserland op de eerste plek met 19 punten voorsprong op Frankrijk. Maar zoals wel vaker gooiden de punten van de 'televoters' de uitslag nog behoorlijk om. Uiteindelijk eindigde Frankrijk op de tweede plaats en werd Zwitserland derde. Het Verenigd Koninkrijk eindigde als 26ste en laatste. Van zowel de vakjury als het publiek kreeg het land, dat als één van de 'Big Five' altijd automatisch geplaatst is voor de finale, welgeteld nul punten. De 'Big Five' zijn de landen die het meest bijdragen aan de organisatie en daardoor altijd in de eindronde van het festival komen. Ook Jeangu Macrooy kreeg weinig steun van het Europese publiek. Hij mocht nog wel 11 punten van de vakjury's in ontvangst nemen, maar kreeg er nul van de televoters. Met dit optreden won Italië:

Met dit nummer won Italië het Songfestival - NOS

Het organiseren van het Songfestival was voor Nederland een mooie kans om eigen artiesten te promoten. In afwachting van de puntentelling was er een optreden met Afrojack, Glennis Grace en Wulf. Duncan Laurence zou ook optreden in Ahoy met zijn nieuwe nummer Stars. Vanwege een positieve coronatest kon dat echter niet doorgaan. Daarom werd een eerder opgenomen video van Laurence vertoond. Dit was het optreden van Jeangu Macrooy: