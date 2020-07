Schuurs wil 'sowieso competitie aangaan' bij US Open, Bertens niet

Als de US Open volgende maand doorgaat, dan reist dubbelspecialist Demi Schuurs 'gewoon' naar Amerika. "Ik ga sowieso als het doorgaat."

Grote namen twijfelen vanwege het coronagevaar in Amerika hardop over deelname aan de toernooien daar (bij de vrouwen Ashleigh Barty en Simona Halep al niet mee), maar Schuurs is vastbesloten.

"Ik heb er niet echt over hoeven nadenken. Op het moment is het allemaal nog een beetje onduidelijk. Voor zaterdag horen wij of de toernooien in Amerika doorgaan. Maar ik ben iemand met veel passie voor het spelletje en wil graag de competitie weer aangaan", zegt Schuurs in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.