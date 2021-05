Vulkaanuitbarsting in Democratische Republiek Congo

In het oosten van de Democratische Republiek Congo is een vulkaan tot uitbarsting gekomen. Inwoners van de 10 kilometer zuidelijker gelegen stad Goma ontvluchten de stad. De regering heeft het evacuatieplan in werking gesteld en kijkt wat er nog meer moet gebeuren.

Een in Goma wonende vulkanoloog zag eerder nog geen reden om te evacueren. Hij zei tegen persbureau Reuters dat de lava naar het oosten stroomt. De VN die een helikopter op verkenning stuurde, bevestigt dat.