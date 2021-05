Vulkaanuitbarsting Congo, mensen ontvluchten miljoenenstad Goma

In het oosten van de Democratische Republiek Congo is een vulkaan tot uitbarsting gekomen. Inwoners van de 10 kilometer zuidelijker gelegen stad Goma ontvluchten de stad. De regering heeft het evacuatieplan in werking gesteld en kijkt wat er nog meer moet gebeuren.

De lavastroom heeft inmiddels het vliegveld van Goma bereikt. Volgens vulkanoloog Dario Tedesco zou een tweede uitbarsting voor een nieuwe scheur in de vulkaan hebben gezorgd en stroomt er inmiddels ook lava richting Goma, meldt persbureau Reuters. Eerder stroomde de lava alleen naar het oosten.

Inwoners van Goma vluchten richting de grens met Rwanda: