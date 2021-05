Voortvluchtige Belgische militair op opsporingslijst Interpol

De voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings is door justitie in zijn land op de internationale opsporingslijst van Interpol geplaatst.

In Nationaal Park Hoge Kempen wordt niet meer intensief naar hem gezocht. Daar hielden de afgelopen dagen honderden militairen en politieagenten een zoektocht, nadat dinsdag zijn auto in de buurt was gevonden. "Tot op heden is de gezochte persoon er niet gevonden", zei een woordvoerder van het Belgische Openbaar Ministerie tegen VRT Nieuws. Het natuurgebied is weer open voor het publiek.

De gouverneur van de Belgische provincie Limburg houdt nog een slag om de arm. "Er zullen nog altijd zoektochten gehouden worden en er zal ook altijd een patrouille aanwezig zijn. Er zal altijd iemand aanwezig zijn om in te grijpen, maar op dit moment ziet het er echt niet naar uit dat dit nodig zal zijn. Men vraagt natuurlijk aan de mensen om altijd voorzichtig te zijn en verdachte dingen te melden aan de lokale politie."