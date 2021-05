De wraak van Suárez compleet: Atlético kampioen

Atlético Madrid is door een 2-1 zege bij Real Valladolid voor elfde keer in de historie kampioen van Spanje geworden. Luis Suárez maakte de tweede goal, zijn 21ste van het seizoen, en nam met zijn belangrijke bijdrage aan het kampioenschap wraak voor zijn gedwongen vertrek bij FC Barcelona vorig jaar.

Real Madrid lag op de loer, want het zou bij een remise of nederlaag van Atléti in de laatste speelronde in punten langszij komen als het zelf zou winnen van Villarreal. En in Spanje telt het onderlinge resultaat en dat was in het voordeel van Real. De Koninklijke won ook, met 2-1, maar het mocht niet baten.

Plano zet Atlético op achterstand

In de eerste helft speelde Atlético in Valladolid matig en slordig. Dat gold ook voor Suárez. De ploeg van Diego Simeone kwam zelfs op achterstand. Na balverlies van Yannick Carrasco ver op de vijandelijke helft zette de thuisploeg aan voor een fraaie en snelle counter. Oscar Plano was het eindstation en schoot Valladolid op voorsprong.