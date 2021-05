Kamminga blijft op 50 school steken op vijfde plaats

Arno Kamminga is er tijdens de Europese kampioenschappen in Boedapest niet in geslaagd op de 50 meter schoolslag een derde individuele medaille in de wacht te slepen. Als specialist op de 100 en 200 meter kwam hij op het niet-olympische nummer snelheid tekort om over één baan het verschil te maken. De Katwijker finishte in 27,13 als vijfde.

Het goud ging zoals verwacht naar Adam Peaty. De Brit was met 26,21 veruit de snelste van de acht finalisten.