Europese titel 100 vrij primeur voor Heemskerk, zilver voor estafetteploeg

Femke Heemskerk is in Boedapest voor de eerste maal in haar loopbaan Europees kampioene op de 100 meter vrije slag geworden. In de Duna Arena tikte ze na twee banen crawl aan in 53,05. Daarmee bleef ze Marie Wattel uit Frankrijk (53,32) en de Britse Ana Hopkin (53,43) voor. Ranomi Kromowidjojo greep eenhonderdste naast een medaille en finishte als vierde.

Tijdens haar internationale loopbaan, die in 2005 begon, zwom de 33-jarige Heemskerk zes EK's in het 50-meterbad. Daarin plaatste ze zich vier maal voor de eindstrijd op de twee banen borstcrawl.

Tijdens Boedapest 2010 behaalde ze brons, vier jaar later in Berlijn was het zilver voor haar gereserveerd, in 2016 pakte ze in Londen weer brons. In 2018, in Glasgow, was er opnieuw zilver.

Met haar uithaal in de finale gaf Heemskerk er in Boedapest blijk van in grootse vorm te verkeren. Eerder leverde ze al uitstekende races af op twee estafettenummers. De slotzwemster op zowel de 4x100 vrij als de 4x100 vrij gemengd had een groot aandeel in de twee zilveren medailles die Nederland op die nummers in de wacht sleepte. Ze klokte in beide finales met vliegende start respectievelijk 51,99 en 51,87. Die laatste tijd was tot zaterdag de snelste split die ze in haar loopbaan zwom.

Die excellente vorm etaleerde ze eens te meer in de 4x100 vrij gemengd. Als slotzwemster vloog ze nogmaals door het water, opnieuw sneller dan ze ooit eerder deed. Haar afsluitende 51,73 was de pijler onder de 3.22,26 waarmee zich samen met Stan Pijnenburg, Jesse Puts en Ranomi Kromowidjojo verzekerde van de tweede plaats achter Groot-Brittannië: 3.22,07.

Speels gemak

Een half uur na haar teleurstellend verlopen finale van de 100 vrij plaatste 'Kromo' zich met speels gemak voor de eindstrijd op de 50 vlinder, die zondag wordt afgewerkt. Op het niet-olympische nummer tikte ze aan in 25,71, goed voor de derde plaats. In de eindstrijd krijgt ze gezelschap van Maaike de Waard, die 25,81 realiseerde, een verbetering van haar persoonlijk record met tweehonderdsten. Met die tijd ging ze als vijfde naar de finale.

De snelste tijd kwam op naam van Melanie Henique, de Franse vlinderspecialiste die 25,53 realiseerde.

Wereldrecord

In de halve finales van de eveneens niet-olympische 50 school slaagde de 19-jarige Rosey Metz er niet in de laatste acht te bereiken. In de series bracht ze haar persoonlijk record terug tot 30,63, in de halve eindstrijd stopte de klok bij 30,90. De zege ging naar de pas 16-jarige Italiaanse Benedetta Pilato, die ondanks haar jeugdige leeftijd een wereldrecord zwom: 29,30. De oude mondiale toptijd stond sinds 2017 met 29,40 op naam van de Amerikaanse Lilly King.