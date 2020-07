Gratie voor gevangenen Marokko, ook aantal Rif-activisten vrijgelaten

De Marokkaanse koning Mohamed VI geeft vanwege het Troonfeest gratie aan 1446 gevangenen. Voor sommigen betekent dit strafvermindering en voor anderen dat ze per direct vrijkomen. Onder de gevangenen zijn ook enkele tientallen Hirak-activisten die in 2016 en 2017 deel hebben genomen aan demonstraties in het Rifgebied.

De activisten zijn onthaald in Al Hoceima, waar toen negen maanden lang grootschalige demonstraties werden gehouden. De aanleiding hiervoor was de dood van visverkoper Mohsin Fikri na een fatale confrontatie met de lokale overheid.

Na zijn dood gingen duizenden Marokkanen de straten op, eerst in Al Hoceima en daarna ook in andere steden van Marokko. Negen maanden lang is er destijds in de Rif actiegevoerd tegen de slechte levensomstandigheden. Het gezicht van de beweging Nasser Zefzafi zit samen met drie anderen een gevangenisstraf uit van 20 jaar.

Vandaag vindt het Troonfeest plaats en dat gaat altijd gepaard met de koninklijke gratie en de Troonrede. Deze stond dit jaar in het teken van het versterken van de binnenlandse economie die hard getroffen is door de pandemie. Het is 21 jaar geleden dat koning Mohamed VI de troon besteeg.