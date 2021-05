De Songfestivalfinale: dit kan je verwachten (naast de optredens)

Twijfel je nog of je vanavond moet kijken naar de finale van het Eurovisie Songfestival? Lees dit dan maar even. Want je wil die enorme opblaasmaan en een zingende Jan Smit toch niet missen?

Ja, Jan Smit gaat zingen. Samen met Chantal Janzen en Edsilia Rombley zingt hij een stukje van het nummer Venus van Shocking Blue tijdens de opening van de finale.

Ook het optreden van Afrojack, Glennis Grace en Wulf is iets om niet te missen. Verschillende nummers, waaronder Hero en Titanium, zijn daarbij te horen.