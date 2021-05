Na Schalke zakt met Werder Bremen nog een Traditionsverein uit Bundesliga

Werder Bremen-legende Thomas Schaaf kon degradatie van zijn club niet voorkomen. - EPA

Op de laatste speeldag van de Bundesliga is het doek gevallen voor Werder Bremen. De ploeg van Niklas Moisander (oud-AZ en Ajax) en Milot Rashica (oud-Vitesse) begon als 16de aan de laatste speelronde, maar was in eigen huis kansloos tegen Borussia Mönchengladbach: 2-4. Omdat nummer 17 1.FC Köln dankzij een late treffer van de Belg Sebastiaan Bornauw (86ste minuut) met 1-0 won van Schalke werd de degradatie onvermijdelijk. Köln eindigt als zestiende en moet nu beslissingswedstrijden spelen om lijfsbehoud.

Noodgreep Werder werkt niet In het seizoen 1979/80 degradeerde Werder Bremen voor het eerst en het laatst naar de Tweede Bundesliga. In de veertig jaar daarna greep het drie keer de Duitse titel, in 1988 en 1993 onder de vermaarde coach Otto Rehhagel en in 2004 onder oud-speler Thomas Schaaf. Diezelfde Schaaf werd deze week in allerijl uit zijn pensioen teruggeroepen om hoofdtrainer Florian Kohfeldt te vervangen en zijn club voor degradatie te behoeden. Van een schokeffect was niets te merken. Na drie minuten maakte Lars Stindl al 1-0 voor Mönchengladbach en daarna liepen 'Die Fohlen' rustig uit naar 4-0. Pas in de slotfase, toen heel Bremen de blik gericht had op de ontwikkelingen in Keulen, zorgden Rashica en Füllkrug nog voor twee eretreffers.

Ook Arminia Bielefeld moest voorafgaand aan de laatste speelronde nog vrezen voor degradatie, maar dankzij een 2-0 zege op VfB Stuttgart ontsprong het de dans. Ritsu Doan (oud-FC Groningen en PSV) maakte de tweede treffer voor Bielefeld, waar Mike van der Hoorn vlak voor tijd mocht invallen en Anderlecht-huurling Michel Vlap op de bank bleef.

Union Berlin pakt laatste Europese ticket Ook voor Borussia Mönchengladbach eindigde de wedstrijd in mineur. De club, die dit seizoen nog overwinterde in de Champions League, greep naast Europees voetbal. Concurrent Union Berlin won dankzij een treffer van Max Kruse (oud-Werder Bremen) in de 92ste minuut met 2-1 van RB Leipzig en mag zo als de nummer zeven van Duitsland meedoen aan de Conference League. Justin Kluivert tekende in dat duel trouwens voor de enige treffer van Leipzig.

Als nummer twee is Leipzig wel verzekerd van de Champions League, net als Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg. Wout Weghorst scoorde niet in de 3-2 nederlaag thuis tegen FSV Mainz, waar met Jean-Paul Boëtius wel een andere Nederlander tot scoren kwam. Dortmund sloot het seizoen af met een klinkende 3-1 zege op Bayer Leverkusen. Twee van de drie treffers werden gemaakt door Erling Haaland, die zo op 40 treffers voor die Borussen in alle competities uitkomt.

Haaland maakte er 27 in de Bundesliga, 8 in de Champions League, 4 in de Duitse beker en 1 in de Duitse Super Cup. Namens Noorwegen was hij ook nog eens goed voor 6 treffers.

Alle ballen op Lewandowski: Bundesligarecord in 90ste minuut Bij landskampioen Bayern München ging het tegen FC Augsburg nog maar om een ding: zou topscorer Robert Lewandowski het Bundesligarecord alleen in handen krijgen. De Pool evenaarde vorige week met zijn 40ste treffer het record uit 1971 van Gerd Müller. Het antwoord leek nee. De spelers van Bayern er alles aan om Lewandowski in stelling te brengen, maar wat hij ook probeerde de bal wilde er maar niet in. Augsburg-verdediger Jeffrey Gouweleeuw deed dat wel, weliswaar in het eigen doel. Serge Gnabry, Joshua Kimmich en Kingsley Coman zorgden voor rust al voor 4-0. Uiteindelijk duurde het tot de 90ste minuut voor Lewandowski zichzelf toch de geschiedenisboeken inschoot. Uit de rebound maakte hij zijn 41ste Bundesligatreffer van het seizoen en daarmee kwam de eindstand op 5-2.

Na het laatste fluitsignaal was het tijd voor feest en afscheid. Zo werd afscheid genomen van David Alaba, Javi Martínez, Jerôme Boateng en trainer Hansi Flick. De laatste verkast vermoedelijk naar de Duitse bond om Joachim Löw op te volgen als bondscoach. Met de kampioensschaal in de hand namen de vier met een brede glimlach afscheid van München.