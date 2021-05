Onbekende Italiaan troeft Mollema af op zware Zoncolan, Bernal slaat slag

Het had zo mooi kunnen zijn voor Bauke Mollema. Na succes in de Vuelta van 2013 en de Tour van 2017 streed hij zaterdag om dagsucces in de Giro. En dat nog wel op de flanken van de loodzware Monte Zoncolan. Maar Mollema beschikte niet over superbenen en zag een onbekende Italiaan, Lorenzo Fortunato, er met de zege vandoor gaan.

Mollema, die als vijfde de finish passeerde, koos al vroeg in de veertiende etappe het hazenpad met tien anderen, onder wie ook George Bennett van Jumbo-Visma. Ze kregen ruim acht minuten, alvorens de ploegen van de klassementsrenners tempo gingen maken.

Toch begon de kopgroep met een ruime voorsprong van ruim zes minuten aan de slotklim, de 14,1 kilometer lange Zoncolan (gemiddeld 8,5% en 27% op zijn steilst). Dat kwam vooral door het werk van de ploeggenoten van Mollema en Bennett, Jacopo Mosca en Edouardo Affini, die ook tot de kopgroep behoorden.