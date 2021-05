Finale Eurovisie Songfestival vanavond, steeds drukker bij Ahoy

Twijfel je nog of je vanavond moet kijken? Nou, dan lees dit maar even. Want je wil die enorme opblaasmaan en een zingende Jan Smit toch niet missen?

Ja, Jan Smit gaat zingen. Samen met Chantal Janzen en Edsilia Rombley zingt hij een stukje van het nummer Venus van Shocking Blue tijdens de opening van de finale.

Verder is - buiten alle optredens van de landen natuurlijk - ook het optreden van Afrojack, Glennis Grace en Wulf iets om niet te missen. Verschillende nummers, waaronder Hero en Titanium, zijn te horen.

Daarnaast is het nieuwe nummer van voormalige Songfestival-winnaar Duncan Laurence te horen: Stars. Eigenlijk zou hij die live laten zien, maar vanwege een coronabesmetting is het nieuwe nummer via een video te bewonderen.

En nog meer leuks? Zeker nog meer leuks. Er zijn namelijk ook veel oud-winnaars te zien. Lordi, Mans Zelmerlöw, Lenny Kuhr en Teach-In, Helena Paparizou en Sandra Kim staan op de daken in Rotterdam en zullen daar bijvoorbeeld een stukje van hun winnende nummer zingen.

De afgelopen dagen kwamen al veel complimenten binnen voor de indrukwekkende lichtshows tijdens de halve finales, die lichtshows kan je dus ook vanavond weer zien. Tijdens het eerste optreden van Cyprus zijn zelfs nog vlammende letters te zien en tijdens het laatste optreden van San Marino wordt er heus vuurwerk afgelaten. Ook andere landen pakken uit met hun decoratie en licht: zo is tijdens het optreden van Blas Cantó voor Spanje een enorme opblaasbare maan te zien.