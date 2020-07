Derde grote olievondst in Suriname in half jaar tijd

Voor de kust van Suriname is voor de derde keer dit jaar een grote olievondst gedaan. Dat heeft de Amerikaanse oliemaatschappij Apache bekendgemaakt, melden Surinaamse media.

Ook in januari en april werd olie gevonden. "Dit is de beste bron die we tot nu toe in het bekken hebben geboord, met de hoogste nettohoeveelheid in reservoirs van de beste kwaliteit", citeert De Ware Tijd Apache-topman John Christmann.

Correspondent Nina Jurna noemt de vondst een grote opsteker voor de Surinamers en voor de pas aangetreden nieuwe regering, onder leiding van premier Santokhi. "Die neemt een praktisch failliet land over en hoewel het waarschijnlijk nog vijf tot zeven jaar kan duren voordat de olie ook daadwerkelijk opgepompt kan worden, kan dit nieuws internationale investeerders en bedrijven het vertrouwen en ook de urgentie geven om in Suriname te willen investeren, iets dat het land nu heel hard nodig heeft."

Apache zoekt sinds 2015 naar olie bij Suriname. Ook dit keer werd de olie gevonden in 'Blok 58', een gebied van 1,4 miljoen hectare in Surinaamse wateren.

Het kan nog wel jaren duren voor de olie aan land gebracht is. Als de exploratiefase is afgerond, krijgt het Surinaamse Staatsoliebedrijf de kans zich in te kopen. Suriname verdient ook aan royalty's, aan belastingen die oliebedrijven moeten afstaan en krijgt dividend uitgekeerd van Staatsolie.